Российские военные освободили населенный пункт Дылеевка в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Дылеевка в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
— Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Дылеевка Донецкой Народной Республики, — говорится в сводке.
Накануне российские войска взяли под контроль Перебудова в ДНР и Петровское в Харьковской области.
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