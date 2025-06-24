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Российские военные освободили населенный пункт Дылеевка в ДНР

12:27, 24.06.2025
Российские военные освободили населенный пункт Дылеевка в ДНР
Фото: Максим Платонов

Российские войска освободили населенный пункт Дылеевка в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

— Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Дылеевка Донецкой Народной Республики, — говорится в сводке.

Накануне российские войска взяли под контроль Перебудова в ДНР и Петровское в Харьковской области.

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