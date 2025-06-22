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Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР и Харьковской области

12:25, 22.06.2025

ВС РФ освободили населенные пункты Перебудова и Петровское

Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР и Харьковской области
Фото: Динар Фатыхов

Военные силы РФ освободили населенный пункт Перебудова в ДНР и Петровское в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что всего с начала проведения СВО российскими силами были уничтожены свыше 64 тыс. БПЛА, почти 24 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 611 зенитных ракетных комплексов, а также значительное количество другой военной техники и вооружения.

За прошедшую неделю российские силы ПВО также уничтожили 1 190 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Дарья Сайфиева

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