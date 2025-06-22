Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР и Харьковской области
ВС РФ освободили населенные пункты Перебудова и Петровское
Военные силы РФ освободили населенный пункт Перебудова в ДНР и Петровское в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Ранее сообщалось, что всего с начала проведения СВО российскими силами были уничтожены свыше 64 тыс. БПЛА, почти 24 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 611 зенитных ракетных комплексов, а также значительное количество другой военной техники и вооружения.
За прошедшую неделю российские силы ПВО также уничтожили 1 190 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.