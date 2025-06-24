В Татарстане за сутки произошло 16 пожаров

За прошедшие сутки, 23 июня, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали 16 пожаров, девять — в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Помимо пожаров, сотрудники МЧС совершили 10 выездов по ложным вызовам, а также семь раз выезжали на взаимодействие с другими службами.

Также зафиксировано восемь случаев привлечения пожарных подразделений для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Реальное время / realnoevremya.ru

На водных объектах происшествий не зарегистрировано.

Также в Казани на улице Крылова, в боксе для 60 автобусов ПАТП-2, произошел пожар. Работники предприятия оперативно эвакуировали 55 автобусов, что помогло избежать больших потерь. В результате происшествия повреждения получили пять автобусов.



Анастасия Фартыгина