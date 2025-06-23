Владелец «Акрона» назвал трансфер Дзюбы лучшим вложением клуба

Фото: Динар Фатыхов

Подписание нападающего Артема Дзюбы стало лучшим вложением тольяттинского футбольного клуба «Акрон». Об этом заявил учредитель клуба Павел Морозов в интервью РИА «Новости».

— Безусловно, с Дзюбой мы угадали. На мой взгляд, это в некотором смысле бинго, — подчеркнул Морозов, отвечая на вопрос о том, считает ли он этот трансфер самым удачным приобретением для «Акрона».

По словам владельца клуба, вклад 36-летнего форварда в успехи команды трудно переоценить.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Здесь много составляющих: он стал лучшим бомбардиром нашей команды, несмотря на то что присоединился не с начала сезона. Он отлично мотивирует ребят на поле, ведет системную работу — как на поле, так и в раздевалке, за ее пределами. Активно общается с молодыми — они на него смотрят, равняются. В целом у команды больше не дрожат ноги, появилась уверенность. Во второй части сезона мы хорошо сыграли. Артем Сергеевич — это еще и максимальная медийность: любое его интервью разбирают на цитаты. А это привлекает дополнительное внимание к нашему клубу, — отметил Морозов.

Дзюба перешел в «Акрон» в сентябре 2024 года. За это время он провел за команду 24 матча, в которых забил 10 голов. В марте нападающий стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, превзойдя достижение Александра Кержакова (233 мяча в карьере). 1 июня футбольный клуб продлил контракт с 36-летним форвардом до конца сезона 2025/26.

Рената Валеева