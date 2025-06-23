Медведев опроверг планы России по передаче ядерного оружия Иран

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия не планирует передавать ядерное оружие Ирану. Это заявление последовало в ответ на комментарии президента США Дональда Трампа, потребовавшего разъяснений после слов Медведева о готовности ряда стран передать Ирану ядерный боекомплект.

— Россия не намерена передавать ядерное оружие Ирану, потому что, в отличие от Израиля, мы являемся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия, — написал Медведев в англоязычном аккаунте в соцсетях, уточнив, что говорил о других странах, а не о России.

Медведев, ранее занимавший пост президента России и руководивший российскими ядерными силами, подчеркнул, что понимает последствия использования ядерного оружия. Он также вновь осудил удар США по Ирану.

Ранее, 22 июня, Медведев заявил, что ряд стран готовы поставить Ирану свой ядерный боекомплект, не уточнив, какие именно. Эти слова вызвали обеспокоенность у Трампа, назвавшего их небрежными.

Рената Валеева