Поисковики нашли медальоны трех красноармейцев из Татарстана, теперь ищут их родственников

Пустошкинский район Псковской области преподнес удивительную находку: поисковики обнаружили три медальона красноармейцев. Как выяснилось, все трое — уроженцы Республики Татарстан, а двое из них — из одной деревни. Теперь поисковики обращаются за помощью в поиске родственников павших солдат, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Во время раскопок был найден медальон Василия Егоровича Парамонова, а также медальоны Александра Казакова и Ивана Федотовича Быстрого. Иван Быстрый и Василий Парамонов родились в одной деревне — Большие Ормолы Елабужского района. Родственников Александра Казакова из Ютазинского района уже удалось найти.

Поисковики сейчас активно ищут близких Василия Егоровича Парамонова и Ивана Федотовича Быстрого. Оба солдата из Елабужского района пропали без вести предположительно в первые месяцы Великой Отечественной войны.

Рената Валеева