Казанская теннисистка Кудерметова выбыла из турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге

Фото: Динар Фатыхов

Казанская теннисистка Вероника Кудерметова, 43-я ракетка мира, уступила Катерине Синяковой из Чехии (78-я ракетка мира) в первом круге турнира WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге со счетом 6:7, 5:7. Об этом пишет РИА «Новости».

Две партии длились 1 час и 55 минут, и в результате поражения Кудерметова выбыла из турнира. Синякова продолжит участие в WTA 500 и встретится с Джессикой Пегулой из США.

Кудерметова заменила на турнире 19-ю ракетку мира Людмилу Самсонову, снявшуюся из-за проблем с мышцами живота.

WTA 500 — серия женских профессиональных теннисных турниров, вторая по значимости после турниров WTA 1000. Участие в турнире дает теннисисткам возможность улучшить свои позиции в мировом рейтинге. В одиночном разряде WTA 500 участвуют 32 теннисистки, в парном — 16 пар.

Рената Валеева