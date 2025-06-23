Путин выразил соболезнования в связи со смертью Валентины Талызиной
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки РСФСР Валентины Талызиной, ушедшей из жизни на 91-м году жизни. В телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля, глава государства высоко оценил вклад актрисы в развитие отечественной культуры.
— Валентина Талызина была талантливой актрисой, искренним, увлеченным любимым делом человеком, — говорится в сообщении.
Путин подчеркнул, что замечательные работы Талызиной в кино и на сцене Государственного академического театра имени Моссовета, которому она посвятила многие годы, являются «достойным примером вдохновенного творчества, подвижнического служения отечественной культуре, людям».
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