Скончалась народная артистка России Валентина Талызина

21 июня 2025 года в Москве скончалась народная артистка РСФСР Валентина Талызина. Ей было 90 лет. Об этом сообщила пресс-служба Государственного академического театра имени Моссовета, где она проработала большую часть своей карьеры.

Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске и окончила ГИТИС в 1958 году. С того времени она стала неотъемлемой частью театра Моссовета, где сыграла множество запоминающихся ролей. За свои достижения актриса была награждена орденами Почета, Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Театр выразил глубокое соболезнование в связи с утратой: «С глубочайшим прискорбием сообщаем о смерти Валентины Илларионовны Талызиной».

Анастасия Фартыгина