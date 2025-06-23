В Елабуге человек упал с пятого этажа и повредил газопровод

Фото: Динар Фатыхов

В Елабуге произошел инцидент, в результате которого мужчина выпал из окна пятого этажа дома №24 на улице Пролетарской. Пострадавший доставлен в Центральную районную больницу Елабуги в тяжелом состоянии. Обстоятельства происшествия и личность мужчины устанавливаются правоохранительными органами, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

Падение человека стало причиной повреждения газопровода низкого давления на вводе в подъезд №16. В целях безопасности газоснабжение дома было экстренно приостановлено. Подача газа была восстановлена спустя почти 12 часов после аварии.

В Казани также произошел инцидент, связанный с газоснабжением. В доме №19 по проспекту Победы была обнаружена негерметичность внутридомового газопровода после крана на одном из стояков. После проведения работ по доступу в квартиры и проверки газового оборудования подача газа была возобновлена.

Рената Валеева