Россия утвердила новые границы в Балтийском море

Фото: Рената Валеева

Правительство России утвердило новые географические координаты, которые определяют исходные линии для измерения ширины территориальных вод в Балтийском море. Этот документ был размещен на портале правовой информации и заменяет аналогичный акт, принятый в 1985 году Советом министров СССР. Соответствующий документ опубликовали на сайте правовой информации.

Согласно новому постановлению, «исходная линия, от которой отмеряется ширина территориального моря России, образуется линией наибольшего отлива», которая проходит от границы с Литвой до границы с Польшей.

В контексте этих изменений стоит подчеркнуть, что генсек НАТО Марк Рютте ранее охарактеризовал Балтийское и Черное моря как «регионы НАТО» и подчеркнул готовность альянса дать «разрушительный» ответ на любые угрозы. Также председатель Морской коллегии России Николай Патрушев уточнил, что НАТО усиливает свое военно-морское присутствие в Балтийском море и развивает разведывательные возможности.

Накануне российские корабли Балтийского флота при поддержке авиации и сил Северного флота проводили масштабные учения в акватории Балтийского моря.



Анастасия Фартыгина