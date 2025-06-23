На Мамадышском тракте увеличили допустимую скорость
Допустимую скорость увеличили до 80 км/ч
На Мамадышском тракте увеличили допустимую скорость до 80 км/ч. Об этом сообщают в комитете по транспорту Казани.
Такое решение было принято для улучшения пропускной способности. Данный скоростной режим будет действовать до возникновения затруднения дорожных условий.
Водителей просят быть внимательными и соблюдать установленную скорость.
Ранее сообщалось, что в Казани по второму этапу Вознесенского тракта с момента открытия 10 марта 2025 года проехало 1,16 млн автомобилей.
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