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На Мамадышском тракте увеличили допустимую скорость

16:46, 23.06.2025

Допустимую скорость увеличили до 80 км/ч

На Мамадышском тракте увеличили допустимую скорость
Фото: Максим Платонов

На Мамадышском тракте увеличили допустимую скорость до 80 км/ч. Об этом сообщают в комитете по транспорту Казани.

Такое решение было принято для улучшения пропускной способности. Данный скоростной режим будет действовать до возникновения затруднения дорожных условий.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать установленную скорость.

Ранее сообщалось, что в Казани по второму этапу Вознесенского тракта с момента открытия 10 марта 2025 года проехало 1,16 млн автомобилей.

Дарья Сайфиева

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