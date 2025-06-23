На Мамадышском тракте увеличили допустимую скорость

Допустимую скорость увеличили до 80 км/ч

Фото: Максим Платонов

На Мамадышском тракте увеличили допустимую скорость до 80 км/ч. Об этом сообщают в комитете по транспорту Казани.

Такое решение было принято для улучшения пропускной способности. Данный скоростной режим будет действовать до возникновения затруднения дорожных условий.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать установленную скорость.

Ранее сообщалось, что в Казани по второму этапу Вознесенского тракта с момента открытия 10 марта 2025 года проехало 1,16 млн автомобилей.

Дарья Сайфиева