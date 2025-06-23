В Казани обеспечена защита прав более 1 300 детей, находящихся под опекой

Фото: Артем Дергунов

На аппаратном совещании в мэрии Казани начальник управления социальной политики аппарата исполкома Ирина Смирнова рассказала о работе органов опеки города. В настоящее время под защитой органов опеки Казани находятся 1 158 подопечных детей и 165 детей, проживающих в государственных учреждениях. За последние пять лет в городе было зафиксировано всего два случая изъятия детей из семей, пишет пресс-служба.

В Казани функционируют четыре специализированных учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: Республиканский дом ребенка специализированный, Детский дом Приволжского района Казани, ГБУ «Казанская школа-интернат №11» и ГКУ «Дербышкинский детский дом-интернат».

При устройстве детей приоритет отдается родственникам, а для малышей — усыновлению. Отбор кандидатов в усыновители и опекуны проходит тщательную проверку, включающую оценку нравственных качеств, способности к выполнению родительских обязанностей, семейных отношений и, начиная с 10-летнего возраста ребенка, его собственного желания.

Реальное время / realnoevremya.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул важность ежедневной работы органов опеки и отметил вклад проекта «Добрая Казань» в минимизацию подобных случаев. Он также высоко оценил инициативу по предоставлению трех трехкомнатных квартир в ЖК «Волжская гавань» трем приемным семьям, каждая из которых воспитывает по четыре ребенка, включая детей с инвалидностью и трудных подростков. За годы действия программы семеро детей из этих семей достигли совершеннолетия и успешно начали самостоятельную жизнь.

Значительная финансовая поддержка оказывается опекунам и приемным родителям. В Татарстане установлены ежемесячные выплаты: 11 170 рублей на дошкольников и 12 880 рублей на школьников. Приемные родители получают вознаграждение в размере 3 тысяч рублей, а опекуны с медицинским или педагогическим образованием — доплату в размере 50% от прожиточного минимума. Дополнительная доплата в 900 рублей предусмотрена за уход за детьми-инвалидами. Казань дополнительно выделяет муниципальную доплату в размере 2 тысяч рублей.

В Казани ведется работа с 596 семьями, находящимися в социально опасном положении.

Рената Валеева