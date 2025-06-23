11-летняя девочка из Казани потратила 509 тыс. рублей на онлайн-игру: деньги ушли мошенникам

Фото: Артем Дергунов

В Казани 11-летняя школьница без ведома матери перевела 509 тысяч рублей со счета своей матери на счета неизвестных лиц, используя деньги для покупок в популярной онлайн-игре. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Татарстану.

48-летняя жительница Ново-Савиновского района Казани обнаружила пропажу крупной суммы денег со своего банковского счета и обратилась в полицию. В ходе расследования выяснилось, что средства были переведены дочерью для приобретения внутриигровых предметов.

Правоохранительные органы установили, что номера телефонов, использованные злоумышленниками для получения денежных средств, зарегистрированы в Москве, Башкортостане и Татарстане. В настоящее время проводится проверка по факту мошенничества. Полиция выясняет обстоятельства дела и ищет причастных к хищению средств.

О том, как мошенники ловят внушаемых россиян и куда идти после подобных мошенничеств, — в материале «Реального времени».

Рената Валеева