В Казани за год уменьшилось количество детей-сирот
В Казани в 2024 году насчитывалось 876 детей, оставшихся без попечения родителей и 489 сирот. Об этом в ходе оперативного совещания сообщила начальник Управления социальной политики Ирина Смирнова.
В 2023 году общая численность детей, оставшихся без обеспечения родителей, достигала 998, а детей-сирот — 503.
Выявили в прошлом году 200 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 185 из них определили на усыновление, под опеку, в приемные семьи или в государственные учреждения для детей-сирот.
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