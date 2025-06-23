В Казани за год уменьшилось количество детей-сирот

В Казани в 2024 году насчитывалось 876 детей, оставшихся без попечения родителей и 489 сирот. Об этом в ходе оперативного совещания сообщила начальник Управления социальной политики Ирина Смирнова.

В 2023 году общая численность детей, оставшихся без обеспечения родителей, достигала 998, а детей-сирот — 503.

Выявили в прошлом году 200 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 185 из них определили на усыновление, под опеку, в приемные семьи или в государственные учреждения для детей-сирот.

Елизавета Пуншева