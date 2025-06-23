Средняя цена новостроек в Татарстане достигла 187 тыс. рублей за кв. м

Фото: Реальное время

В России новостройки подорожали на 0,7% за месяц, и теперь средняя цена квадратного метра на первичном рынке составляет 173 тыс. рублей. По данным аналитиков ЕРЗ.РФ, за год цены выросли на 7,1%.

Татарстан занимает пятое место в России по стоимости квадратного метра на первичном рынке, цена за 1 кв. м в татарстанской столице составляет 187 тыс. рублей.

В этом списке после Москвы и Санкт-Петербурга находятся:

Республика Алтай — 242 225 руб.;

Сахалинская область — 202 482 руб.;

Амурская область — 193 059 руб.;

Московская область — 190 355 руб.;

Татарстан — 186 994 руб.;

Ямало-Ненецкий автономный округ — 180 125 руб.;

Саха (Якутия) — 176 986 руб.;

Забайкальский край — 172 102 руб.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что за последние пять лет стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в Казани увеличилась в 2,4 раза, что вывело город на пятое место среди российских миллионников по этому показателю. В тройку лидеров вошли Омск, Нижний Новгород и Краснодар.



Анастасия Фартыгина