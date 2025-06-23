Сегодня в Татарстане ожидается до +21 градуса
Облачно, без существенных осадков
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер северный, северо-западный 4—9 м/с, местами с порывами до 13 м/с. Утром температура составит порядка +5 градусов и выше. Днем в Татарстане ожидается от +16 до +21 градуса, в Казани — от +18 до +20 градусов.
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