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Сегодня в Татарстане ожидается до +21 градуса

07:00, 23.06.2025

Облачно, без существенных осадков

Сегодня в Татарстане ожидается до +21 градуса
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер северный, северо-западный 4—9 м/с, местами с порывами до 13 м/с. Утром температура составит порядка +5 градусов и выше. Днем в Татарстане ожидается от +16 до +21 градуса, в Казани — от +18 до +20 градусов.

Зульфат Шафигуллин

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