Министр спорта РТ: цель «Ак Барса» в следующем сезоне — выход в плей-офф

Есть запрос на обновление команды, добавил министр

Фото: Егор Данилов

В следующем сезоне КХЛ хоккейный клуб «Ак Барс» ставит цель выйти в плей-офф. Об этом «Чемпионату» сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.



— В следующем сезоне в плей‑офф будем ставить самые высокие результаты. У «Ак Барса» всегда ставится максимальная цель. Это выход в финальную стадию, конечно, — отметил он.

Тренерский штаб команды сохранен и сейчас ведет трансферную кампанию, но у команды есть запрос на обновление состава, отметил Владимир Леонов.

В минувшем чемпионате КХЛ «Ак Барс» дошел до второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, где проиграл московскому «Динамо» с общим счетом в серии 2:4.

Подробнее о работе «Ак Барса» на трансферном рынке в межсезонье читайте в материале «Реального времени».



Дарья Сайфиева