Министр спорта РТ: цель «Ак Барса» в следующем сезоне — выход в плей-офф
Есть запрос на обновление команды, добавил министр
В следующем сезоне КХЛ хоккейный клуб «Ак Барс» ставит цель выйти в плей-офф. Об этом «Чемпионату» сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
— В следующем сезоне в плей‑офф будем ставить самые высокие результаты. У «Ак Барса» всегда ставится максимальная цель. Это выход в финальную стадию, конечно, — отметил он.
Тренерский штаб команды сохранен и сейчас ведет трансферную кампанию, но у команды есть запрос на обновление состава, отметил Владимир Леонов.
В минувшем чемпионате КХЛ «Ак Барс» дошел до второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, где проиграл московскому «Динамо» с общим счетом в серии 2:4.
Подробнее о работе «Ак Барса» на трансферном рынке в межсезонье читайте в материале «Реального времени».
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