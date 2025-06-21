Суд продлил домашний арест блогерам Митрошиной и Лерчек
Чертановский суд Москвы продлил домашний арест блогеру Александре Митрошиной, которая обвиняется в отмывании денег в особо крупном размере. Также Троицкий суд продлил срок ареста для блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), ей инкриминируют использование подложных документов при переводе средств на иностранные счета, сообщает ТАСС.
- Александра Митрошина была задержана в аэропорту Сочи 7 марта, когда вернулась из Дубая. Следствие утверждает, что она легализовала более 127 миллионов рублей через покупку недвижимости в Москве.
- Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем в марте 2023 года получили обвинения в легализации 280 млн рублей и уклонении от уплаты налогов, но их дела были закрыты после выплаты долгов. Обвинение в выводе средств из России Лерчек было предъявлено в конце 2024 года.
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