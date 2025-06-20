Троицкий суд продлил домашний арест Лерчек и ее бывшему мужу

Фото: Динар Фатыхов

Троицкий районный суд Москвы продлил домашний арест блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему супругу Артему Чекалину до 26 июля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Мера пресечения связана с уголовным делом о незаконном выводе за границу более 250 млн рублей. По версии следствия, Валерия и Артем Чекалины, а также их бизнес-партнер Роман Вишняк, использовали подложные документы для осуществления незаконных финансовых операций. Им предъявлено обвинение по пунктам «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ.



Ранее ФНС рассматривала данную сумму как налоговую недоимку. Однако, по словам адвоката Чекалиной, в процессе бракоразводного процесса дело было переквалифицировано в дело о выводе средств за границу. Теперь полное погашение задолженности не является основанием для прекращения уголовного преследования.



Рената Валеева