Минюст России расширил список иностранных агентов, включив в него публициста Стомахина*

Фото: Анастасия Фартыгина

Минюст пополнил реестр иностранных агентов, включив в него восемь новых позиций, сообщается на сайте ведомства. Об этом пишет РИА «Новости».

В список вошли публицист Борис Стомахин*, заочно приговоренный к 10 годам лишения свободы за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ, аналитик Иван Шукшин*, юрист и бывший депутат Николай Бобринский*, активист Александр Хмелев*, писатель Артур Соломонов*, правозащитница Анастасия Гарина*, хирург Александр Ванюков*, а также медиапроект «Горби медиа»*.

Согласно сообщению ведомства, все они участвовали в распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций, распространяли недостоверную информацию о действиях и решениях российских властей и Вооруженных сил РФ, а также выступали против СВО на Украине.

Следует отметить, что публицист Стомахин* ранее был осужден за призывы к терроризму. В мае 2024 года против него было возбуждено уголовное дело за распространение фейков о ВС РФ.



Рената Валеева