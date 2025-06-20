Минюст России расширил список иностранных агентов, включив в него публициста Стомахина*
Минюст пополнил реестр иностранных агентов, включив в него восемь новых позиций, сообщается на сайте ведомства. Об этом пишет РИА «Новости».
В список вошли публицист Борис Стомахин*, заочно приговоренный к 10 годам лишения свободы за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ, аналитик Иван Шукшин*, юрист и бывший депутат Николай Бобринский*, активист Александр Хмелев*, писатель Артур Соломонов*, правозащитница Анастасия Гарина*, хирург Александр Ванюков*, а также медиапроект «Горби медиа»*.
Согласно сообщению ведомства, все они участвовали в распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций, распространяли недостоверную информацию о действиях и решениях российских властей и Вооруженных сил РФ, а также выступали против СВО на Украине.
Следует отметить, что публицист Стомахин* ранее был осужден за призывы к терроризму. В мае 2024 года против него было возбуждено уголовное дело за распространение фейков о ВС РФ.
Справка
*признан Минюстом России иностранным агентом.
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