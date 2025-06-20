В Татарстане капитально отремонтированы первые две школы по программам капремонта

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане продолжается реализация масштабной программы капитального ремонта объектов образования. На данный момент в рамках четырех федеральных и четырех республиканских программ охвачено 213 объектов. Об этом сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Дамир Шайдуллин на республиканском совещании в Доме Правительства.

За последние две недели были завершены работы в двух школах: в Мензелинском районе и в Казани. Всего в рамках программы ремонтируются 33 общеобразовательные организации, общее выполнение работ по ним составляет 61%.

Александр Ильин / realnoevremya.ru

Активно ведется ремонт школьных пищеблоков. В программу входят 74 объекта, и на текущий момент не начат ремонт только в одном пищеблоке в Арском районе. Подрядчики приступят к работам в конце июня, после завершения выпускных экзаменов и работы детского пришкольного лагеря. Текущий показатель выполнения программы по ремонту пищеблоков — 21%.

Помимо школ, ведется ремонт 11 детских садов, выполнение работ по которым составляет 54%. Ремонт восьми ресурсных центров выполнен на 65%, аналогичный показатель зафиксирован и на ремонте четырех общежитий.

Новая система оплаты труда учителей будет запущена в пилотном режиме с 1 сентября 2025 года в трех регионах России.

Рената Валеева