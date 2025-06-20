Сегодня 41 рейс свяжет девять городов России и ОАЭ

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 20 июня, российские и арабские авиакомпании выполнят в общей сложности 41 регулярный рейс между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (в обе стороны), что является значительным показателем активности в рамках налаженного авиасообщения между странами. Об этом сообщили в Росавиации.

Согласно информации, полеты в рамках регулярной программы запланированы следующими авиаперевозчиками:

Российские авиакомпании:

«Азимут»: один рейс из ОАЭ.

«Аэрофлот»: два рейса в ОАЭ и два рейса из ОАЭ.

«Победа»: два рейса в ОАЭ и два рейса из ОАЭ.

«Сибирь» (S7 Airlines): один рейс в ОАЭ и один рейс из ОАЭ.

Авиакомпании ОАЭ:

Emirates: четыре рейса в Россию и четыре рейса из России.

Etihad Airways: два рейса в Россию и два рейса из России.

Flydubai: девять рейсов в Россию и девять рейсов из России.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ожидается, что сегодняшними рейсами из ОАЭ в Россию будет перевезено более 4,9 тыс. пассажиров. На данный момент, по имеющимся данным, остается чуть более 200 свободных кресел.

География полетов из ОАЭ охватывает девять российских городов, включая Екатеринбург, Казань, Махачкалу, Минеральные Воды, Москву, Новосибирск, Самару, Санкт-Петербург и Сочи, предоставляя широкие возможности для путешествий по России.

— Билеты на рейсы доступны в обоих направлениях, что свидетельствует о стабильном спросе на авиаперевозки между Россией и ОАЭ, — отмечают представители авиакомпаний.

Помимо регулярных рейсов, авиакомпания Air Arabia продолжает осуществлять вывозные рейсы. Сегодня запланировано четыре рейса из ОАЭ для перевозки 662 пассажиров.

Накануне российские и арабские авиакомпании выполнили 46 рейсов между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Рената Валеева