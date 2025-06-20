В Казани продолжается капремонт исторического дома на Япеева

В самом центре Казани, на улице Япеева, 8/2 идет капремонт дома с богатой историей. Обновление коснется всего здания: от крыши и фасада до подвалов и подъездов, сообщили в мэрии города.

— Это дом с историей. Жители рассказали, что строительство началось еще до войны, но завершилось уже после победы, — сказано в сообщении.

Первые ордера новоселы получили уже после победы, в декабре 1951 года. За долгие годы дом пережил многое: от печного отопления до собственной котельной, а в 1960-61-м годах здесь провели газификацию.

— Сегодня дом обновляют с учетом всех современных требований, — подытожили в сообщении.

В Казани на данный момент завершены работы по благоустройству в 149 дворах в рамках программы «Наш двор», еще в 133 дворах работы продолжаются.

Рената Валеева