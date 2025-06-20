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Зюганов оценил татарское гостеприимство на ПМЭФ

16:04, 20.06.2025
Зюганов оценил татарское гостеприимство на ПМЭФ
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Депутат Госдумы, лидер КПРФ Геннадий Зюганов посетил стенд Республики Татарстан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщила руководитель пресс-службы раиса республики Лилия Галимова, опубликовав фотографию с площадки в своих социальных сетях.

На снимке видно, как Геннадия Зюганова приветствуют девушки в национальных костюмах, предлагая традиционное татарское угощение — чак-чак.

— Геннадий Андреевич с нами! PS: чак-чак на месте, — прокомментировала Лилия Галимова визит почетного гостя.

Рената Валеева

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