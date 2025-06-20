Kia запатентовала шесть новых названий моделей в России, включая электрокары

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Компания Kia закрепила за собой права на использование шести новых товарных знаков в России, о чем свидетельствуют опубликованные в открытой базе ФИПС одобренные патентные заявки. Права на названия моделей защищены до 2034 года.

Согласно документам, Kia запатентовала названия EV2, EV4 и EV9. Примечательно, что все три названия, судя по всему, относятся к электромобилям, что соответствует глобальной стратегии компании по развитию электрического направления. EV9, вероятно, станет обозначением для большого батарейного кроссовера.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, компания оформила патенты на буквенно-цифровые сочетания K1, K5 и K6. Стоит отметить, что ранее на российском рынке официально присутствовал только седан K5, что порождает вопросы о планах компании в отношении использования новых названий.

Все заявки поданы по одному классу и подразумевают возможность продажи под этими товарными знаками как традиционных автомобилей, так и электрокаров, а также комплектующих к ним.



Ранее компания Kia представила дилерам детали своего плана по возвращению на российский рынок.

Рената Валеева