Kia планирует вернуться в Россию с шестью моделями автомобилей

Фото: Максим Платонов

Компания Kia представила дилерам детали своего плана по возвращению на российский рынок. Об этом сообщает основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев в своем телеграм-канале.

Согласно информации, полученной на закрытой встрече с дилерами, Kia планирует перезапустить продажи в России с шестью моделями, включая ранее не представленные на рынке.

Как утверждает Олег Мосеев, на первых этапах Kia будет импортировать автомобили из Китая и Казахстана, что приведет к уплате полного утильсбора без возможности его компенсации. В связи с этим компания будет вынуждена установить высокие цены на свою продукцию.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Предварительный модельный ряд и цены, по данным Мосеева, выглядят следующим образом:

Picanto: от 1,5 млн рублей

K4: от 2,8 млн рублей

Seltos: от 3,5 млн рублей

Sportage: от 5 млн рублей

Sorento: от 6,9 млн рублей

K8: (цена не указана)

Kia планирует нарастить дилерскую сеть в России до 120 точек продаж и выйти на объем продаж 100 тыс. автомобилей в год в течение трех лет. Однако, по словам Мосеева, планы могут быть скорректированы в зависимости от реакции дилерского сообщества.

Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что ни компания Hyundai, ни Toyota не обращались к правительству России с вопросами о возможном возвращении на российский рынок.

Рената Валеева