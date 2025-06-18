Kia планирует вернуться в Россию с шестью моделями автомобилей
Компания Kia представила дилерам детали своего плана по возвращению на российский рынок. Об этом сообщает основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев в своем телеграм-канале.
Согласно информации, полученной на закрытой встрече с дилерами, Kia планирует перезапустить продажи в России с шестью моделями, включая ранее не представленные на рынке.
Как утверждает Олег Мосеев, на первых этапах Kia будет импортировать автомобили из Китая и Казахстана, что приведет к уплате полного утильсбора без возможности его компенсации. В связи с этим компания будет вынуждена установить высокие цены на свою продукцию.
Предварительный модельный ряд и цены, по данным Мосеева, выглядят следующим образом:
- Picanto: от 1,5 млн рублей
- K4: от 2,8 млн рублей
- Seltos: от 3,5 млн рублей
- Sportage: от 5 млн рублей
- Sorento: от 6,9 млн рублей
- K8: (цена не указана)
Kia планирует нарастить дилерскую сеть в России до 120 точек продаж и выйти на объем продаж 100 тыс. автомобилей в год в течение трех лет. Однако, по словам Мосеева, планы могут быть скорректированы в зависимости от реакции дилерского сообщества.
Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что ни компания Hyundai, ни Toyota не обращались к правительству России с вопросами о возможном возвращении на российский рынок.
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