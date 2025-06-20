Посольство России получило более 2 тыс. обращений от жителей РФ в Израиле

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Посольство России в Тель-Авиве с момента начала иранских ракетных обстрелов Израиля получило более 2 тыс. обращений от российских граждан. Об этом сообщила заведующая консульским отделом диппредставительства Екатерина Таразевич, пишет ТАСС.

— На сегодняшний момент у нас более 2 тысяч обращений. Мы работаем с двумя телефонными горячими линиями, также отвечаем на обращения по электронной почте. В основном, подавляющее большинство, это обращения от людей, которые интересуются, как выехать [из Израиля], что мы рекомендуем, какие есть пути отхода, — заявила Таразевич.

В связи с закрытием воздушного пространства Израиля дипломаты пока не располагают информацией о сроках его открытия. Гражданам, желающим покинуть страну, рекомендуется использовать наземные маршруты через Египет или Иорданию.

Изначально посольство рекомендовало воспользоваться израильско-египетской границей, работающей круглосуточно. Однако в связи с возобновлением работы аэропорта в Аммане теперь также рекомендована израильско-иорданская граница.

— Границу с Иорданией сейчас тоже рекомендуем, тем более что там есть три погранперехода — северный, центральный и южный. Единственное, они работают в более усеченном режиме, поэтому гражданам советуем это иметь в виду, когда они будут готовиться к переезду через границу, — подчеркнула Екатерина Таразевич.

Ранее посольство России в Израиле объявило о возможности санитарной эвакуации для маломобильных российских граждан, испытывающих трудности с самостоятельным выездом из страны по состоянию здоровья.

Рената Валеева