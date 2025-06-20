Артем Кумпель, «Авито»: «В бизнесе нет вопроса профессии будущего — есть вопрос профессии здесь и сейчас»

Ключевыми трендами рынка труда будущего станут массовое внедрение AI-инструментов, рост гибких форматов занятости и появление новых профессий на стыке технологий и человеческих навыков. Об этом заявил Артем Кумпель, старший управляющий директор «Авито» на сессии «Новые профессии. Как трансформируется рынок труда. От фантастики к реальности», прошедшей 19 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

На портале уже представлены новые вакансии: работодатели активно ищут слесарей по обслуживанию роботов, операторов агродронов, специалистов по машинному обучению, инженеров-программистов и специалистов по роботизированной сварке. Умение адаптироваться и осваивать новые навыки становится критически важным для каждого специалиста, независимо от сферы деятельности.

На фоне рекордно низкой безработицы и дефицита кадров рынок труда становится все более динамичным, и в этих условиях постоянное обучение является необходимым для успешной карьеры. «В бизнесе нет вопроса профессии будущего — есть вопрос профессии здесь и сейчас», — подчеркнул Кумпель. По данным «Авито Работы», за год вакансий с переподготовкой стало втрое больше, особенно в строительстве (28%) и логистике (11%).

Трансформация профессий коснулась практически всех сфер — от IT до традиционных секторов экономики. Теперь ИИ и автоматизация воспринимаются как важные инструменты профессиональной деятельности. Так, по данным аналитиков, уже сейчас 50% HR-специалистов используют ИИ в подборе персонала, а количество вакансий, связанных с искусственным интеллектом, за год выросло в 4 раза. В то же время технологии становятся полезными и для соискателей: нейросети помогают им создавать резюме за 30-40 секунд. Однако, несмотря на это, ключевые решения по-прежнему принимают люди — ИИ не заменяет специалистов, а усиливает их: берет на себя рутинные задачи и освобождает время на творчество и инновации.

— Новые технологии появляются тогда, когда появляется запрос бизнеса. ИИ и автоматизация охватывают все больше отраслей, и все больше профессий требуют от специалистов не только традиционных знаний, но и технологических навыков. ИИ — это инструмент, который облегчает работу, но не заменяет человека. Профессионалы, которые умеют эффективно сочетать экспертизу с современными технологическими навыками и готовы к постоянному обучению, будут оставаться востребованными и конкурентоспособными в будущем, — отметил Артем Кумпель.