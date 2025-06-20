Герман Греф: наша страна столкнулась с набором проблем, которые можно назвать идеальным штормом

На ПМЭФ-2025 президент Сбербанка провел деловой завтрак «Ставки против роста: каким будет ближайший год?»

Фото: предоставлено пресс-службой «Сбер»

На XXVIII Петербургском международном экономическом форуме состоялся деловой завтрак Сбера. В этом году его тема — «Ставки против роста: каким будет ближайший год?». Модерировал дискуссию президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Он озвучил ключевые проблемы для развития экономики: высокая ключевая ставка, нехватка и дороговизна рабочей силы, неблагоприятный инвестиционный климат, сложности с экспортом и недоступность технологий. Греф отметил, что цены на металлы и углеводороды находятся под давлением и падают. Наряду с усложнившейся логистикой это создает большую проблему для базовых отраслей. Кроме того, Россия остается абсолютным рекордсменом по количеству введенных против нее санкций.

— Наша страна столкнулась с большим набором проблем, которые можно называть идеальным штормом, — говорил спикер. — Высокая ставка сильно давит на рентабельность бизнеса — бизнес меняет свои планы и откладывает инвестиции. Это несет угрозу экономическому росту в перспективе двух-трех лет.

По мнению Германа Грефа, равновесным курсом можно было бы назвать свыше 100 рублей за доллар. Что касается дефицита кадров, компенсировать его можно только за счет производительности труда. Хорошая новость — экспоненциальное развитие технологий может помочь развитию экономики.

— Если сравнить производительность российской экономики и экономик развитых стран, то по разным отраслям мы отстаем от 40% до четырех раз. В таких условиях нужно направить все усилия на оптимизацию производительности бизнеса и издержек, на повышение эффективности управления технологиями, в том числе ИИ.

На деловом завтраке присутствовали руководители федеральных и региональных органов власти, главы регионов, депутаты Государственной думы, лидеры бизнеса, науки, образования и экспертного сообщества.

Кирилл Дмитриев подчеркнул, что России важно смотреть в будущее, в колоссальные возможности для роста, которые дают технологии искусственного интеллекта, и рассказал об опыте ОАЭ по развитию этих технологий.

По словам Александра Новака, нужно снизить зависимость базовых отраслей российской экономики от внешних факторов путем технологического обновления и повышения производительности труда, в том числе с использованием робототехники и искусственного интеллекта.

Антон Силуанов обозначил важность сохранения стабильного налогового режима для обеспечения экономической предсказуемости и необходимости координации между бюджетной политикой государства и денежно-кредитными мерами ЦБ.

В завершение Герман Греф подвел итоги обсуждения:

— На всех нас лежит такая задача и ответственность перед обществом за то, как мы свою главную функцию исполняем. Колоссальная проблема связана с неопределенностью. Раньше было просто строить инвестиционные планы, где цена на зерно была предсказуемой на следующие 50 лет. Сегодня мы не можем предсказать на пять дней, что будет происходить на рынке. В этих условиях предсказать будущее невозможно. Но если ты не можешь предсказать будущее, то изобрети его и реализуй. Мы сейчас находимся в ситуации, когда должны изобретать собственное будущее. Ответы на вопросы лежат всегда в способности проплыть против течения. Только огромное количество усилий по воплощению будущего в жизнь может привести к успеху. И макроэкономика, и страна в целом — это объединение всех усилий.