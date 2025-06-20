В Нижнекамске мужчину обвиняют в мошенничестве с жилищным сертификатом на 5 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В Нижнекамске следователи предъявили обвинение уроженцу иностранного государства Мухиддину Холзоду в покушении на мошенничество. По версии следствия, в 2022 году он попытался незаконно получить жилищный сертификат для своей многодетной семьи. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома Татарстана.

Холзод, чтобы обмануть систему, фиктивно устроился на работу и создал видимость наличия у него средств для оплаты части жилья. На основании поддельных документов его семье выдали сертификат на сумму более 5 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Следственные органы также начали дело против должностных лиц исполнительного комитета Нижнекамского района за халатность и превышение должностных полномочий. Кроме того, уголовное дело возбуждено и против супруги Холзода, Малики Тоировой, за подделку документов. В 2019—2020 годах она предоставила фальшивый документ, подтверждающий ее знания русского языка, чтобы получить российское гражданство.

Суд в Нижнекамске избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Холзода. Он проведет два месяца в СИЗО. Сертификат на квартиру его семье вручил экс-мэр Рамиль Муллин. Эта ситуация вызвала большой резонанс среди жителей города, и к делу подключились правоохранительные органы.



Анастасия Фартыгина