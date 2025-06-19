Прокуратура Тукаевского района добилась обеспечения инвалидов средствами реабилитации

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Тукаевского района Татарстана провела проверку соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов и выявила нарушения в работе регионального отделения Социального фонда России. Об этом сообщили в пресс-службе.

Установлено, что в июле 2024 года законный представитель несовершеннолетней, чья индивидуальная программа реабилитации предусматривала обеспечение туторами на голеностопный и лучезапястный суставы, обратился в региональное отделение Социального фонда России с заявлением о предоставлении необходимых технических средств реабилитации. Однако они были предоставлены не в полном объеме.

Аналогичные факты бездействия либо неполного обеспечения средствами реабилитации были выявлены прокуратурой в отношении еще пятерых детей-инвалидов и двух взрослых.

В связи с выявленными нарушениями, прокуратура внесла представление руководителю регионального отделения Социального фонда России об их устранении.

Рената Валеева