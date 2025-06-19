США требуют доступ к соцсетям для выдачи студенческих виз

Фото: Максим Платонов

Госдепартамент США объявил о возобновлении выдачи студенческих виз, но теперь одним из обязательных условий является предоставление доступа к профилям заявителей в социальных сетях для их проверки госорганами. Об этом пишет «Интерфакс».

— Для упрощения контроля, желающим получить неиммиграционные визы — студентам, лицам, поступающим на программы профессионального обучения, участникам программ культурного или образовательного обмена — будет предписано сделать публичными все аккаунты в соцсетях, — говорится в официальном заявлении ведомства.

В Госдепартаменте объяснили данную меру соображениями государственной безопасности.

В мае администрация президента Дональда Трампа временно приостановила назначение новых собеседований для соискателей студенческих виз и рассматривала возможность введения проверок социальных сетей заявителей.

Этому решению предшествовал конфликт между американскими властями и Гарвардским университетом. Ранее, Трамп неоднократно критиковал это учебное заведение. В апреле СМИ опубликовали письмо министра внутренней безопасности Кристи Ноэм к начальнику иммиграционной службы Гарварда, в котором требовалось предоставить информацию о потенциально «незаконных и преступных» действиях, в которые могли быть вовлечены иностранные студенты.

Руководство Гарварда сочло требования незаконными и отказалось их выполнять.

В ответ администрация президента США 22 мая запретила Гарварду принимать иностранцев на обучение по федеральным программам обмена.

В июне судья окружного суда США по Массачусетсу Эллисон Берроуз приостановила действие данного указа.

Рената Валеева