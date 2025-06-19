В России за сутки потушено 19 лесных пожаров, продолжается борьба с 44 возгораниями

За прошедшие сутки на территории России ликвидировано 19 лесных пожаров в 10 регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению 44 лесных пожаров в восьми регионах. В борьбе с огнем задействовано:

1 850 человек;

203 единицы техники;

17 воздушных судов.

Для мониторинга лесопожарной обстановки используются 52 воздушных судна.

С целью стабилизации ситуации с лесными пожарами в Забайкальском крае и Бурятии привлечены 1 130 сотрудников федеральной «Авиалесоохраны» и специализированных учреждений по охране лесов из других регионов.

В двух регионах действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Особый противопожарный режим введен в 48 регионах. Пожароопасный сезон объявлен в 86 регионах.

17 июня в семи регионах России удалось потушить 28 лесных пожаров.