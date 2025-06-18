За сутки в семи регионах России потушили 28 лесных пожаров

Были задействованы 2 124 человека, 236 единиц техники и 20 воздушных судов

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За минувшие сутки, 17 июня, в семи регионах России удалось потушить 28 лесных пожаров. Об этом сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана».

В тушении были задействованы 2 124 человека, 236 единиц техники и 20 воздушных судов. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки ведут 57 воздушных судов.



Для помощи регионам в стабилизации лесопожарной обстановки на территории Забайкальского края и Республики Бурятия привлечены 1 079 работников Федеральной Авиалесоохраны и спецучреждений по охране лесов регионов.

Режим ЧС ввели в двух регионах, особый противопожарный режим — в 49 регионах, а пожароопасный сезон — в 86 регионах.

За предыдущую неделю в России было потушено 29 лесных пожаров.



Анастасия Фартыгина