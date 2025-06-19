В Татарстане организацию оштрафовали за нарушения охраны труда
Камская транспортная прокуратура выявила серьезные нарушения в сфере охраны труда на одном из предприятий железнодорожной отрасли, расположенном в Альметьевском районе Татарстана. По результатам проверки, инициированной прокуратурой, организация привлечена к административной ответственности.
В ходе проверки установлено, что работники предприятия не были в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты (СИЗ) на работах, выполняемых в условиях воздействия вредных и опасных факторов производственной среды и загрязнения, а также на работах в особых температурных условиях. Кроме того, сотрудники, занятые на таких работах более 5 лет, не проходили обязательные медицинские осмотры и обследования в центре профпатологии.
Камский транспортный прокурор внес представление руководителю предприятия, требуя незамедлительно устранить выявленные нарушения.
В результате виновному должностному лицу и организации были назначены штрафы на общую сумму 160 тыс. рублей.
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