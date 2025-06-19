Евролига отменила матч за 3-е место в «Финале четырех»

Этот шаг приближает Евролигу к модели плей-офф НБА

Фото: Динар Фатыхов

Евролига официально объявила об исключении матча за третье место из программы «Финала четырех», начиная с сезона-2025/26. Таким образом, решающая стадия турнира будет состоять только из полуфинальных матчей и финального поединка за звание чемпиона, пишет «Спортс».

Решение об отмене матча за бронзовые медали назревало давно, поскольку он традиционно считался наименее престижным и привлекал меньше внимания зрителей. Этот шаг, по мнению экспертов, приближает Евролигу к модели плей-офф НБА, где также отсутствует игра за третье место.

В прошедшем сезоне за бронзу боролись греческие клубы «Олимпиакос» и «Панатинаикос», и победу со счетом 97:93 одержал «Олимпиакос», заняв 3-е место.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Во вторник гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что Лига не планирует сокращать количество матчей в серии за третье место. Главным аргументом стала высокая популярность серии.

— Потому что мы знаем, что серия за 3-е место очень интересная. Она привлекала огромное количество зрителей, телезрителей. Много болельщиков посмотрели ее на трибунах. Интерес был огромный, — сказала она.

Рената Валеева