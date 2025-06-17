Корстин ответила «Локо» на просьбу отменить серию за 3-е место после игр с УНИКСом

Фото: Динар Фатыхов

Гендиректор Единой Лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что Лига не планирует сокращать количество матчей в серии за третье место, несмотря на предложения от некоторых клубов.

Она прокомментировала обращения, в частности от «Локомотива-Кубани», который предложил сократить серию после напряженной полуфинальной серии против «Зенита».

— Некоторые клубы, особенно те, которые настраивались на попадание в финал, предлагали сократить количество матчей в серии за 3-е место. Конкретно в случае с полуфинальной серией «Зенит» — «Локомотив-Кубань», которая дошла до семи матчей, была физически и эмоционально очень напряженной. «Локо» был опустошен, и эту серию за 3-е место [с УНИКСОМ] им было тяжело играть, поэтому они и предложили сократить количество матчей в серии за 3-е место, — сказала она.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако лига приняла решение оставить формат без изменений. Корстин объяснила это необходимостью учитывать интересы всех клубов и анализировать ситуацию в целом.

— Но мы же не знаем, что будет в следующем сезоне. «Локомотив-Кубань» предлагает изменения, опираясь на этот сезон, но в следующем сезоне они могут играть в финале, а могут вообще не попасть ни в финал, ни в серию за 3-е место. Поэтому мы как лига должны анализировать всю ситуацию и смотреть более широко и глобально, — объяснила Корстин.

Главным аргументом в пользу сохранения текущего формата стала высокая популярность серии за третье место.

— Потому что мы знаем, что серия за 3-е место очень интересная. Она привлекала огромное количество зрителей, телезрителей. Много болельщиков посмотрели ее на трибунах. Интерес был огромный. Поэтому отменять бронзовую серию мы точно не будем, останется тот же формат до трех побед, который был в прошлом сезоне, — подытожила она.

Напомним, Лига на заседании совета утвердила даты проведения регулярного чемпионата сезона-2025/26 — он пройдет с 1 октября 2025-го по 22 апреля 2026-го.

Рената Валеева