В Татарстане возбудили уголовное дело после смерти мужчины в результате бытовой ссоры

Фото: Ирина Плотникова

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, приведшего к смерти потерпевшего. Следственные органы возбудили дело по статье 111 УК России, которая касается умышленного причинения вреда. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома Татарстана.

По данным следствия, инцидент произошел 15 июня 2025 года в квартире на улице Энгельса в Зеленодольске. Утром между гражданским супругом дочери и ее отцом возник конфликт. Причиной ссоры стали грубые высказывания отца в адрес дочери. В ходе спора 30-летний мужчина умышленно нанес множество ударов своему оппоненту, что привело к его смерти в больнице.

Подозреваемый уже задержан и полностью признал свою вину. В настоящее время продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Анастасия Фартыгина