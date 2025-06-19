Аршавин отреагировал на срыв трансфера Даку в «Зенит»
Заместитель председателя по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о срыве трансфера в петербургский клуб нападающего Мирлинда Даку. Стороны не смогли договориться по условиям личного контракта футболиста.
— Конечно, он бы стал усилением, но «Зениту» пришлось бы с кем-то расстаться, — передает слова Аршавина «РБ Спорт».
Даку выступает за «Рубин» с 2023 года, после того как клуб вышел в Премьер-лигу. В минувшем сезоне албанский форвард стал вторым в гонке лучших бомбардиров чемпионата с 15 голами. Его контракт с «Рубином» рассчитан до лета 2026 года.
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