Россия готовит встречный список детей для воссоединения с семьями на Украине
Россия разрабатывает встречный список детей, находящихся на ее территории, которые хотят вернуться к своим семьям. Об этом сообщила ТАСС Мария Львова-Белова, уполномоченный при президенте России по правам ребенка.
— Мы в обратку тоже готовим список, потому что это не верно, что они нам предоставляют списки — это же двусторонний процесс, — подчеркнула она на пресс-конференции в Санкт-Петербурге.
Львова-Белова подчеркнула, что у России есть свои дети, находящиеся на территории Украины, которые также нуждаются в воссоединении со своими российскими семьями.
Накануне Россия выполнила свои обязательства, взятые на переговорах в Стамбуле, и передала Украине 6 060 тел погибших военнослужащих ВСУ.
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