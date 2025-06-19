Россия готовит встречный список детей для воссоединения с семьями на Украине

Фото: Динар Фатыхов

Россия разрабатывает встречный список детей, находящихся на ее территории, которые хотят вернуться к своим семьям. Об этом сообщила ТАСС Мария Львова-Белова, уполномоченный при президенте России по правам ребенка.

— Мы в обратку тоже готовим список, потому что это не верно, что они нам предоставляют списки — это же двусторонний процесс, — подчеркнула она на пресс-конференции в Санкт-Петербурге.

Львова-Белова подчеркнула, что у России есть свои дети, находящиеся на территории Украины, которые также нуждаются в воссоединении со своими российскими семьями.



Накануне Россия выполнила свои обязательства, взятые на переговорах в Стамбуле, и передала Украине 6 060 тел погибших военнослужащих ВСУ.

