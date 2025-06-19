Силуанов — о сокращении трансфертов регионам: «Мы стремимся к их самостоятельности»

Минфин РФ сократит трансферты регионам в течение трех лет — до 10 млрд рублей

Фото: скриншот с трансляции на сайте duma.gov.ru

Доля федеральных трансфертов в доходах региональных бюджетов сократится с 14,8% до 12,9% и составит по итогам 2025 года 12—13 млрд рублей. Такие данные были показаны на слайдах, представленных председателем Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым на сессии ПЭМФ-2025. Согласно его прогнозу, в последующие два года финансовая помощь регионам будет сокращаться. Так, в 2026 году доля трансфертов в доходах регионов снизится до 12,2%, а в 2027 году — до 11,6%. В абсолютном выражении это может составить 10 млрд рублей.

— Доходы регионов растут, поэтому сумма трансфертов будет снижаться. Самостоятельность регионов повышается. Мы к этому стремимся, — прокомментировал сокращение глава Минфина РФ Антон Силуанов.

По его словам, трансферты являются средством дополнительной помощи, а не доходным источником. «Регионы должны иметь собственную налоговую базу», — уверен он. И добавил, что доходы по налогу на прибыль в регионах «не снизились», несмотря на повышение ставки до 25% (введена с 1 января 2025 года вместо 20%, — прим. авт.).

— Ой ли, я смотрю на лица губернаторов, — засомневался модератор сессии — председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Луиза Игнатьева