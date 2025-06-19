Минстрой России одобрил списание 991 млрд рублей по бюджетным кредитам регионов

Некоторым регионам долги будут списаны уже в этом году в обмен на модернизацию коммунальной инфраструктуры

Фото: Михаил Захаров

Свыше 60 субъектов РФ получили одобрение на списание задолженности по бюджетным кредитам в размере 991 млрд рублей, сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин во время панельной сессии на ПМЭФ-2025. Некоторым регионам долги будут списаны уже в этом году в обмен на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

— Схема отработана, когда идет капитальное строительство. Некоторые регионы готовы эффективно начать списание (по бюджетным кредитам, — прим. ред.) сразу с 2025 года. На сегодня уже 991 млрд рублей согласовано к списанию, — сообщил Ирек Файзуллин на сессии «Национальные цели и региональное развитие: задачи, инструменты, результат».

Изначально 67 регионов подали заявки на списание 1,1 трлн рублей. Из них 454 млрд рублей — на ЖКХ, почти 115 млрд рублей — на ликвидацию аварийного жилья, почти 60 млрд рублей — это подвижной состав, уточнил министр.

Татарстан подал заявку на списание 44,5 млрд рублей, сообщал ранее министр финансов РТ Марат Файзрахманов. До этого республика получила одобрение на списание 10 млрд при общем долге в 1,9 млрд рублей. Они будут направлены на обновление коммунальных сетей республики. Большая часть поступит на ремонт тепловых сетей в Нижнекамске, где сложилась бедственная ситуация. Госдолг Татарстана на 1 апреля этого года составил около 99 млрд рублей. В случае списания 44,5 млрд рублей его величина снизится почти наполовину.

Регионы имеют возможность списать 2/3 бюджетных кредитов, если направят высвобождающиеся средства на реализацию инфраструктурных проектов. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин в июле 2024 года. Этот шаг направлен на поддержку экономического развития субъектов РФ и реализацию важных инфраструктурных проектов.

Процедура допускает списание долга авансом — до сдачи объекта в эксплуатацию. «Хотя некоторые «горячие головы» предлагали списывать после сдачи, а потом еще проверять», — заметил модератор сессии Андрей Макаров, председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Под списание подпадают расходы в сфере ЖКХ, переселение из аварийного фонда, обновление общественного транспорта, реализация новых инвестиционных проектов. Позднее разрешили учитывать в заявках замену лифтов.

Луиза Игнатьева