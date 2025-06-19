Даку не вошел в число номинантов на звание лучшего форварда сезона РПЛ
Футболист «Рубина» Мирлинд Даку не вошел в число претендентов на приз лучшему форварду Российской премьер-лиги по итогам прошлого сезона. Пресс-служба РПЛ опубликовала имена трех номинантов.
На звание лучшего нападающего сезона претендуют Джон Кордоба («Краснодар»), Манфред Угальде («Спартак») и Артем Дзюба («Акрон»).
Даку занял второе место в гонке лучших бомбардиров прошедшего сезона РПЛ. С 15 забитыми голами албанский форвард «Рубина» уступил только Угальде, у которого 17 мячей.
Ранее стало известно, что трансфер Даку в «Зенит» сорвался из-за финансовых разногласий петербургского клуба с футболистом.
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