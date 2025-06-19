В ДТП в Мензелинском районе погиб водитель легкового автомобиля

Сегодня в Мензелинском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. 54-летний водитель автомобиля «Лада» не смог выбрать безопасную скорость и врезался в грузовик, который стоял на обочине из-за поломки. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Татарстана.

Водитель «Лады» скончался на месте происшествия. Обстоятельства аварии в настоящее время выясняются.

Госавтоинспекция МВД по Татарстану напоминает всем участникам дорожного движения о важности соблюдения правил дорожного движения.

Еще одно смертельное ДТП произошло вчера на трассе М-12 «Восток»: легковушка столкнулась с грузовиком и угодила в кювет, водитель погиб на месте.



Анастасия Фартыгина