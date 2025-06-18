На М-12 «Восток» легковушка столкнулась с грузовиком и угодила в кювет: водитель погиб на месте

На автодороге М-12 «Восток» (обход Набережных Челнов и Нижнекамска) произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai, женщина 1970 года рождения, не выбрала безопасную скорость и дистанцию, в результате чего совершила столкновение с попутно двигающимся грузовым автомобилем.

После столкновения легковой автомобиль опрокинулся в кювет. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

На месте работают сотрудники ГАИ. Обстоятельства ДТП выясняются.

Рената Валеева