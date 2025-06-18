Бастрыкин потребовал повторного доклада по делу о преследовании жительницы Нижнекамска

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Василию Липскому представить повторный доклад о ходе расследования уголовного дела в отношении мужчины, подозреваемого в преследовании и угрозах в адрес жительницы Нижнекамска. Об этом пишет пресс-служба.

Поводом для такого поручения стали публикации в социальных сетях, где девушка подробно описывает продолжающиеся противоправные действия бывшего молодого человека, несмотря на возбужденное уголовное дело.

По словам девушки, после расставания зимой, сопровождавшегося первым случаем физического насилия, бывший возлюбленный начал ее преследовать, угрожать и даже установил в ее квартире прослушивающее устройство. Несмотря на возбуждение уголовного дела, преследование продолжается. Она сообщает о случаях слежки у подъезда, нападении и домогательствах, преследовании в торговых центрах, а также о преднамеренном отключении электричества в ее квартире и недавнем повреждении шин ее автомобиля, что чуть не привело к ДТП.

Рената Валеева