На счетах мошенников за пять месяцев заблокировали 16 млрд рублей
За пять месяцев 2025 года на счетах мошенников заблокировали более 16 млрд рублей, сообщил замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов на сессии фестиваля «Единый фронт: год коренного перелома в борьбе с мошенничеством», который проходит в рамках Петербургского международного экономического форума.
Филиппов отметил, что за этот период зарегистрировано более 308 тыс. преступлений в IT-сфере, ущерб от которых вырос на 20% и составил 81 млрд рублей, пишет РИА «Новости».
С начала года правительство разработало законопроект, объединяющий 30 мер борьбы с кибермошенничеством. Среди них: обязательная маркировка звонков от организаций, запрет банкам и операторам связи использовать мессенджеры для общения с клиентами, а также право граждан на блокировку спама и международных вызовов. Инициатива уже принята Госдумой и подписана президентом.
В рамках этой инициативы также создается антифрод-платформа, которая объединит банки, операторов связи и госорганы для оперативного обмена данными о подозрительных операциях и блокировки преступных схем.
Прокуратура Татарстана предупредила о росте мошеннических схем, связанных с «инвестициями».
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