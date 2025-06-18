На счетах мошенников за пять месяцев заблокировали 16 млрд рублей

Фото: предоставлено пресс-службой Innostage

За пять месяцев 2025 года на счетах мошенников заблокировали более 16 млрд рублей, сообщил замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов на сессии фестиваля «Единый фронт: год коренного перелома в борьбе с мошенничеством», который проходит в рамках Петербургского международного экономического форума.

Филиппов отметил, что за этот период зарегистрировано более 308 тыс. преступлений в IT-сфере, ущерб от которых вырос на 20% и составил 81 млрд рублей, пишет РИА «Новости».

С начала года правительство разработало законопроект, объединяющий 30 мер борьбы с кибермошенничеством. Среди них: обязательная маркировка звонков от организаций, запрет банкам и операторам связи использовать мессенджеры для общения с клиентами, а также право граждан на блокировку спама и международных вызовов. Инициатива уже принята Госдумой и подписана президентом.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В рамках этой инициативы также создается антифрод-платформа, которая объединит банки, операторов связи и госорганы для оперативного обмена данными о подозрительных операциях и блокировки преступных схем.

Прокуратура Татарстана предупредила о росте мошеннических схем, связанных с «инвестициями».

Рената Валеева