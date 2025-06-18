В Альметьевске вандалы уничтожили новый питьевой фонтан

Всего через неделю после торжественного открытия новый питьевой фонтан на городском озере Альметьевска был полностью разрушен вандалами. Об этом сообщили в пресс-службе Альметьевского исполкома.

— Неустановленные лица повредили питьевой фонтан на Городском озере, установленный всего неделю назад! Надо помнить, что наказание за подобные деяния неизбежно, — сказано в сообщении.

По словам представителей администрации, на территории, где установлен фонтан, функционирует система видеонаблюдения. Записи с камер уже изучаются правоохранительными органами, которые надеются установить личности злоумышленников и привлечь их к ответственности за порчу муниципального имущества. Стоимость ущерба устанавливается.



Рената Валеева