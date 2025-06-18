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В Альметьевске вандалы уничтожили новый питьевой фонтан

18:31, 18.06.2025
В Альметьевске вандалы уничтожили новый питьевой фонтан
Фото: телеграм-канал администрации Альметьевска

Всего через неделю после торжественного открытия новый питьевой фонтан на городском озере Альметьевска был полностью разрушен вандалами. Об этом сообщили в пресс-службе Альметьевского исполкома.

— Неустановленные лица повредили питьевой фонтан на Городском озере, установленный всего неделю назад! Надо помнить, что наказание за подобные деяния неизбежно, — сказано в сообщении.

По словам представителей администрации, на территории, где установлен фонтан, функционирует система видеонаблюдения. Записи с камер уже изучаются правоохранительными органами, которые надеются установить личности злоумышленников и привлечь их к ответственности за порчу муниципального имущества. Стоимость ущерба устанавливается.

Рената Валеева

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