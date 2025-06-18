Фотографии Си Цзиньпина в Казани войдут в татарстанские учебники

Фотографии председателя КНР Си Цзиньпина, сделанные во время его визита в Казань в рамках саммита БРИКС, будут включены в учебники Татарстана. Об этом заявила глава Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пишет ТАСС.

По словам Минуллиной, визит Си Цзиньпина в Казань — событие исключительной важности для республики.

— Не каждый регион может похвастаться визитом самого председателя КНР, — подчеркнула она, добавив, что фотографии визита имеют историческое значение и будут использованы в учебных материалах для будущих поколений.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Минуллина сделала это заявление в ходе круглого стола «Регионы и экономические зоны: новые горизонты российско-китайского сотрудничества», состоявшегося в рамках ПМЭФ, который проходит с 18 по 21 июня под девизом «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». На форуме также представлены тематическая зона «Территория инноваций» и пространство национальных брендов «Покупай российское!».

Рената Валеева